Отпуск военного: как его оформить и какие бывают виды

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнослужащие, которые стали на защиту нашего государства, имеют право на отпуск.

Порядок предоставления отпуска военнослужащим определен Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Предусмотрено несколько видов отпусков, передает 24 Канал.

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Различные виды отпусков

Военные могут претендовать на несколько видов отпусков. В частности:

ежегодный основной отпуск, продолжительность которого зависит от продолжительности службы и других факторов, но обычно составляет 30 календарных дней;

дополнительный отпуск за выполнение сложных и опасных задач, за выслугу лет или за другие особые заслуги. Продолжительность такого отпуска определяется в соответствии с выполненным заданием. Например за сбивание вражеского самолета - это 5 дней, а за уничтожение баллистической ракеты - 3 дня;

отпуск в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения;

отпуск по семейным обстоятельствам, такими как бракосочетание, рождение ребенка или смерть или тяжелая болезнь близких родственников и тому подобное. Продолжительность такого отпуска обычно составляет 10 дней, но может быть продлен по решению командования;

отпуск для прохождения обучения в военных академиях или других учебных заведениях для военных, для подготовки к экзаменам и защиты дипломных работ;

отпуск по уходу за ребенком;

отпуск в связи с освобождением из плена.

Женщины-военные в частности имеют право на отпуск:

в связи с беременностью и родами;

по уходу за ребенком до трех лет и если ребенок нуждается в домашнем уходе - продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до шести лет (если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению).

Также военные, кроме срочников, по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам могут иметь отпуск без сохранения заработной платы общей продолжительностью не более 15 календарных дней в год.

Какой порядок получения отпуска

Юрист Юридической сотни Ирина Пидреза рассказала о правилах оформления отпуска.

По ее словам, военные могут оформить ежегодный основной отпуск при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Продолжительность отпуска – до 15 дней, однако без учета времени, который нужен на перемещение в пределах Украины. Время для проезда к месту проведения отпуска не может превышать 2 суток в один конец. Денежное обеспечение военного при этом сохраняется на период отпуска.

Процедура получения отпуска такова:

военнослужащий подает рапорт непосредственному командиру (образцы некоторых рапортов на получение отпуска);

командир передает рапорт в штаб подразделения на рассмотрение командира воинской части;

командир принимает решение о предоставлении отпуска.

В частности некоторые виды рапортов на отпуск можно подать через приложение Армия+, если оно используется воинской частью.

Решение командования можно обжаловать.