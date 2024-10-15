В ВР рассказали, как изменилась ситуация с мобилизацией

Мобилизационные процессы в Украине продолжаются. Из-за активного наступления россиян, возникает потребность постоянно пополнять и увеличивать личный состав ВСУ.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что Украине важно иметь ресурс для того, чтобы и укомплектовывать старые, и формировать новые бригады. Есть подразделения, которые героически бьются уже давно, но заменить их некому.

К теме С чем связаны рейды ТЦК в крупных городах: ответ нардепа

Увеличение войск

Роман Костенко отметил, что Силам обороны необходимо больше людей, чтобы возможно было проводить ротации.

Тогда одна бригада будет менять другую, будет идти на отдых и проводить боевое слаживание, чтобы с опытом и в полном боевом составе заходить на позиции,

– сказал секретарь парламентского комитета.

По его словам, мы сейчас в ситуации, когда мобилизация продолжается не так, как бы хотелось. Она не полностью налажена, поэтому приходится выбирать, или формировать новые подразделения, чтобы были резервы, или укомплектовывать старые.

Обратите внимание! Командир 13 бригады Нацгвардии "Хартия" считает, что мобилизационный возраст в Украине надо снизить до 21 года. Он объяснил это тем, что чем больше сейчас будет воевать молодежи, тем быстрее удастся создать профессиональную армию, чтобы дальше было легче в войне.

Военное командование часто принимает решение, распределять ресурсы так, чтобы удавалось создавать и наполнять бригады.

Сейчас продолжаются некоторые непопулярные действия, чтобы улучшить процессы. Как бы кто к этому не относился, но вопрос мобилизации, подготовки людей и их обеспечения – это выживание страны, а не личные амбиции,

– высказался Костенко.

Он добавил, что необходимо, чтобы люди и на фронте, и в тылу были вовлечены к защите нашей страны.