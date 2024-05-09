Продолжается обсуждение: каким может быть механизм экономического бронирования работников
В Верховной Раде рассматривается вопрос о так называемом экономическом бронировании. Давид Арахамия отметил, что сейчас обсуждаются две его модели.
Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что это решение, которое парламент планирует ввести в быт украинцев, до сих пор остается лишь проектом. По состоянию на сегодня нет финальной версии определенного законопроекта, который бы регулировал эти вопросы.
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Какая есть опасность
Сейчас в Верховной Раде, в частности в комитетах, работают над созданием законопроекта, который бы мог удовлетворить потребности армии, а также руководителей предприятий, желающих забронировать своих работников таким образом.
Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы создать два метода экономического бронирования.
Первый метод – когда человек платит из своей зарплаты налогов не менее, чем 35 тысяч гривен. Соответственно, по мнению Золотухина, можно представить, какая должна быть зарплата у этого человека, чтобы он платил налог с доходов физических лиц – 18% и военный сбор – 1,5%.
Второй метод – когда руководство определенного предприятия желает экономически забронировать не более 10% работников. Соответственно им нужно будет платить не менее 20 тысяч гривен налогов за каждого работника поверх тех, что они уже платят с его зарплаты.
Какой отклик такое экономическое бронирование испытает в обществе, а также, в частности благодаря российскому ИПСО, не утвердится ли в обществе мнение о том, что "воюют бедные, а богатые воевать не идут", – это самая большая опасность. Потому что люди часто не проверяют информацию и соответственно могут верить тем или иным заявлениям,
– пояснил Александр Золотухин.
Такое мнение, по предположению юриста, среди населения, которое получает минимальную или среднюю заработную плату, может закрепиться. Это может привести к определенному внутреннему "бунту", который сейчас вообще не нужен.
"Поэтому или это обсуждение выльется в определенный законопроект, который будет проголосован, покажет время. Однако пока – это только разговоры и они продолжаются очень долго. А модели, которая бы удовлетворяла всех пока нет", – подчеркнул он.
Больше об экономическом бронировании
- Председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия завил, что в Верховной Раде сейчас продолжается дискуссия относительно двух моделей экономического бронирования. По его словам, народные депутаты осознают, что "не могут ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным".
- Арахамия объяснил, что зарплаты военным – "это наши деньги в виде пошлин и налогов". Однако, чтобы эти средства появлялись, "экономика должна работать".
- Также он отметил "вопрос справедливости", ведь существует мнение "оппонентов", что "богатые не служат, а бедные идут в армию".
- Председатель парламентской фракции "Слуга народа" сказал, что согласно первой модели, "размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца". Вторая модель "предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных".
- Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк отмечал, что дискуссию по экономическому бронированию необходимо проводить на уровне Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны.
- По мнению Подоляка, те, кто воюет на фронте, все равно должны делать максимальный вклад в войну. Это можно делать "через вклад в экономику, ведь такой подход является системным".