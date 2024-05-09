Продолжается обсуждение: каким может быть механизм экономического бронирования работников

В Верховной Раде рассматривается вопрос о так называемом экономическом бронировании. Давид Арахамия отметил, что сейчас обсуждаются две его модели.

Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что это решение, которое парламент планирует ввести в быт украинцев, до сих пор остается лишь проектом. По состоянию на сегодня нет финальной версии определенного законопроекта, который бы регулировал эти вопросы.

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Какая есть опасность

Сейчас в Верховной Раде, в частности в комитетах, работают над созданием законопроекта, который бы мог удовлетворить потребности армии, а также руководителей предприятий, желающих забронировать своих работников таким образом.

Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы создать два метода экономического бронирования.

Первый метод – когда человек платит из своей зарплаты налогов не менее, чем 35 тысяч гривен. Соответственно, по мнению Золотухина, можно представить, какая должна быть зарплата у этого человека, чтобы он платил налог с доходов физических лиц – 18% и военный сбор – 1,5%.

Второй метод – когда руководство определенного предприятия желает экономически забронировать не более 10% работников. Соответственно им нужно будет платить не менее 20 тысяч гривен налогов за каждого работника поверх тех, что они уже платят с его зарплаты.

Какой отклик такое экономическое бронирование испытает в обществе, а также, в частности благодаря российскому ИПСО, не утвердится ли в обществе мнение о том, что "воюют бедные, а богатые воевать не идут", – это самая большая опасность. Потому что люди часто не проверяют информацию и соответственно могут верить тем или иным заявлениям,

– пояснил Александр Золотухин.

Такое мнение, по предположению юриста, среди населения, которое получает минимальную или среднюю заработную плату, может закрепиться. Это может привести к определенному внутреннему "бунту", который сейчас вообще не нужен.

"Поэтому или это обсуждение выльется в определенный законопроект, который будет проголосован, покажет время. Однако пока – это только разговоры и они продолжаются очень долго. А модели, которая бы удовлетворяла всех пока нет", – подчеркнул он.

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