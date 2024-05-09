Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів 24 Каналу, що це рішення, яке парламент планує запровадити в побут українців, досі залишається лише проєктом. Станом на сьогодні немає фінальної версії певного законопроєкту, який би регулював ці питання.

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Яка є небезпека

Зараз у Верховній Раді, зокрема в комітетах, працюють над створенням законопроєкту, який би міг задовольнити потреби армії, а також керівників підприємств, які бажають забронювати своїх працівників у такий спосіб.

Наразі розглядається питання про те, щоб створити два методи економічного бронювання.

Перший метод – коли людина сплачує зі своєї зарплати податків не менше, ніж 35 тисяч гривень. Відповідно, на думку Золотухіна, можна уявити, яка має бути зарплата в цієї людини, аби вона сплачувала податок з доходів фізичних осіб – 18% і військовий збір – 1,5%.

Другий метод – коли керівництво певного підприємства бажає економічно забронювати не більше 10% працівників. Відповідно їм потрібно буде сплачувати не менше 20 тисяч гривень податків за кожного працівника поверх тих, що вони вже сплачують з його зарплати.

Який відгук таке економічне бронювання здобуде в суспільстві, а також, зокрема завдяки російському ІПСО, чи не ствердиться в суспільстві думка про те, що "воюють бідні, а багаті воювати не йдуть", – це найбільша небезпека. Тому що люди часто не перевіряють інформацію і відповідно можуть вірити тим чи іншим заявам,

– пояснив Олександр Золотухін.

Така думка, за припущенням юриста, серед населення, яке отримує мінімальну чи середню заробітну плату, може закріпитися. Це може призвести до певного внутрішнього "бунту", який зараз взагалі не потрібен.

"Тому чи це обговорення виллється в певний законопроєкт, який буде проголосований, покаже час. Проте наразі – це лише розмови і вони тривають дуже довго. А моделі, яка б задовольняла всіх наразі немає", – підкреслив він.

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