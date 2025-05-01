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24 Канал Новости Украины Какой должна быть правильная повестка в ТЦК: основные требования
1 мая, 20:19
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Какой должна быть правильная повестка в ТЦК: основные требования

Анжелика Байбак
Основні тези
  • Повестка в ТЦК должна быть правильно заполнена и содержать ряд важных данных.
  • По повестке можно не явиться в ТЦК только в экстренных случаях.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а потому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки. Однако, следует заметить, что она должна быть правильно заполнена и содержать всю необходимую информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Постановление Кабмина №1487.

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Какие данные должны быть в повестке

Представители ТЦК имеют право вручать повестки военнообязанным. В ней обязательно должны быть указаны:

  • фамилия, имя и отчество и дата рождения получателя;
  • наименование ТЦК, выдавшего повестку;
  • цель вызова в ТЦК;
  • указание места, дня и времени явки по вызову;
  • подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, которая выдала (сформировала) повестку;
  • регистрационный номер повестки;
  • разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Не явиться можно только в случаях, если есть препятствие стихийного характера, гражданин, который получил повестку, заболел, или же военные действия на территории или их последствия лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок.

Также можно не явиться по повестке, если умер близкий родственник: родители, жена или муж, ребенок, родной брат или сестра, дед или бабка.