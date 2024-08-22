Какие персональные данные украинцев с 16 лет появятся в Реестре военнообязанных

Кабмин принял экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Поэтому все персональные украинских мужчин с 16 до 60 лет будут появляться в реестре "Оберіг".

Проект позволит оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников. Обмен информацией будет осуществляться между Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберегом" благодаря системе "Трембита".

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Какие данные появятся в Реестре о 16-летних парнях

В реестре военнообязанных будет появляться следующая информация о мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет:

оцифрованный образ лица,

фамилия, имя, отчество,

дата рождения,

место рождения,

пол,

место жительства и местонахождение,

реквизиты внутреннего и заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия),

сведения о гражданстве,

номер записи в Демографическом реестре (при наличии),

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),

данные об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.

Данная информация в "Обереге" будет появляться и о мужчинах, которые отбывают наказание.

В Кабмине также объяснили, что взятие на воинский учет украинцев в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, до 25 лет осуществляется представителями ТЦК по месту жительства. Взятие на воинский учет тех, у кого отсутствует зарегистрированное место жительства, будут осуществлять определенные Генштабом ТЦК.

Также в Кабмине разъяснили, какая информация появится в "Обереге" о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет: