Какие персональные данные украинцев с 16 лет появятся в Реестре военнообязанных
Источник:Кабмин
Кабмин принял экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Поэтому все персональные украинских мужчин с 16 до 60 лет будут появляться в реестре "Оберіг".
Проект позволит оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников. Обмен информацией будет осуществляться между Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберегом" благодаря системе "Трембита".
Смотрите также В приложении Резерв+ появились новые функции: в Минобороны рассказали подробности
Какие данные появятся в Реестре о 16-летних парнях
В реестре военнообязанных будет появляться следующая информация о мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет:
- оцифрованный образ лица,
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- место рождения,
- пол,
- место жительства и местонахождение,
- реквизиты внутреннего и заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия),
- сведения о гражданстве,
- номер записи в Демографическом реестре (при наличии),
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),
- данные об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.
Данная информация в "Обереге" будет появляться и о мужчинах, которые отбывают наказание.
В Кабмине также объяснили, что взятие на воинский учет украинцев в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, до 25 лет осуществляется представителями ТЦК по месту жительства. Взятие на воинский учет тех, у кого отсутствует зарегистрированное место жительства, будут осуществлять определенные Генштабом ТЦК.
Также в Кабмине разъяснили, какая информация появится в "Обереге" о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет:
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- пол,
- место жительства и местонахождение,
- реквизиты внутреннего или заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, который выдал, срок действия),
- номер записи в Демографическом реестре (при наличии),
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),
- сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину,
- сведения о дате последнего выезда за пределы Украины,
- сведения о смерти или объявлении лица умершим.