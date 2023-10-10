Мобилизация в Украине: кто может проверять документы у гражданских и вручать повестки

В Украине идет мобилизация и военное положение. Повестки могут вручать в публичных местах, однако есть определенные нюансы о том, кто может это делать и какие документы он должен иметь.

Не все сотрудники ТЦК и СП имеют право проверять документы гражданских и военнообязанных. Именно поэтому они патрулируют вместе с представителями Нацполиции.

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Кто может проверять документы

Проверять документы у гражданских и военнообязанных могут только уполномоченные представители :

Национальной полиции Украины,

Службы безопасности Украины,

Национальной Гвардии Украины,

Государственной пограничной службы Украины,

Государственной миграционной службы Украины,

Государственной таможенной службы Украины,

Вооруженных сил Украины;

Какие документы можно потребовать у этих представителей

Согласно украинскому законодательству, полицейские и работники ТЦК по требованию о проверке документов должны предоставить их.

Обращаясь к человеку для проверки документов полицейский обязан :

назвать свою фамилию, должность, служебное звание;

предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;

дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;

назвать основание проверки.

В то же время, он не обязан передавать свое удостоверение, а наоборот должен держать его в руках.

Какие документы можно потребовать у работников ТЦК

Граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию лица обязаны показать :

приказ коменданта по поводу проверки документов (или копию);

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;

назвать основание проверки.

Кто имеет право вручить повестку

Повестку необязательно должен вручать работник ТЦК и СП. Таким образом право на это имеют :

представители органа СБУ;

представители подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

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