Мобилизация в Украине: кто может проверять документы у гражданских и вручать повестки

10 октября 2023, 09:09
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Источник:

Министерство юстиции

В Украине идет мобилизация и военное положение. Повестки могут вручать в публичных местах, однако есть определенные нюансы о том, кто может это делать и какие документы он должен иметь.

Не все сотрудники ТЦК и СП имеют право проверять документы гражданских и военнообязанных. Именно поэтому они патрулируют вместе с представителями Нацполиции.

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Кто может проверять документы

Проверять документы у гражданских и военнообязанных могут только уполномоченные представители :

  • Национальной полиции Украины,
  • Службы безопасности Украины,
  • Национальной Гвардии Украины,
  • Государственной пограничной службы Украины,
  • Государственной миграционной службы Украины,
  • Государственной таможенной службы Украины,
  • Вооруженных сил Украины;

Какие документы можно потребовать у этих представителей

Согласно украинскому законодательству, полицейские и работники ТЦК по требованию о проверке документов должны предоставить их.

Обращаясь к человеку для проверки документов полицейский обязан :

  • назвать свою фамилию, должность, служебное звание;
  • предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;
  • дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;
  • назвать основание проверки.

В то же время, он не обязан передавать свое удостоверение, а наоборот должен держать его в руках.

Какие документы можно потребовать у работников ТЦК

Граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию лица обязаны показать :

  • приказ коменданта по поводу проверки документов (или копию);
  • служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;
  • приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;
  • назвать основание проверки.

Кто имеет право вручить повестку

Повестку необязательно должен вручать работник ТЦК и СП. Таким образом право на это имеют :

  • представители органа СБУ;
  • представители подразделения Службы внешней разведки;
  • представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);
  • руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
  • управляющие многоквартирных домов.

Мобилизация в Украине: последние новости

  • Часть военнообязанных может повторно получить повестку. ТЦК и СП могут повторно вручить повестку, если мужчина раньше добровольно приходил в ТЦК, стоит на учете, но не был мобилизован ; если военнообязанный проходил ВЛК больше года назад; для проверки учетных данных; для проверки данных о забронированном работнике; для проверки обстоятельств отсрочки; для мобилизации
  • Отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Мобилизации такой военнообязанный не подлежит в случае, если у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые в соответствии с законом должны их содержать.
  • Повестка считается врученной только тогда, когда она подписана самым военнообязанным. Поэтому работники ТЦК должны передавать документ лично в руки. Это означает, что работники ТЦК не могут оставлять повестку в почтовом ящике или передавать его через родственников. В таком случае она не имеет юридической силы.

Автор: Вікторія Кульженко