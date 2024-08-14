Пока продолжается мобилизация: какие документы нужно с собой носить
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому проверить документы могут в любое время. Определенный пакет нужно иметь при себе все время.
В соответствии с законодательством, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетный документ. Это нужно иметь при себе постоянно, передает 24 Канал.
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Кто может проверить документы
Военнообязанные должны предъявлять их по требованию:
- уполномоченного представителя ТЦК и СП;
- полицейского;
- представителя Государственной пограничной службы - в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Кроме того, до 16 июля нужно было обновить данные. В противном случае представители ТЦК будут иметь основания для привлечения нарушителей к административной ответственности в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.