Какие компании в Украине могут бронировать работников во время военного положения и что нужно знать

Во время действия в Украине военного положения все военнообязанные мужчины должны встать на учет и защищать родину. Однако в законодательстве существует такое понятие как "бронирование работника".

Все тонкости этого процесса, а также перечень тех профессий, работников которых могут забронировать на предприятии – читайте в материале 24 Канала.

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Что нужно знать о бронировании

Согласно законодательству, на бронирование могут рассчитывать чиновники, педагоги, ученые, сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для Вооруженных Сил Украины.

Критерии и порядок, по которым предприятия относят к критически важным, устанавливаются Кабмином. В то время как объемы бронирования работающих там военнообязанных определяют с учетом установленного для фирм и госорганов мобилизационного заказа и в целом необходимости их работы в условиях войны.

Как получить статус критически важного предприятия

Чтобы получить статус критически важного предприятия в области сельского хозяйства, необходимо соответствовать трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета министров №76.

После получения такого статуса подается заявка на бронирование военнообязанных работников. С 18 апреля 2023 года к предприятиям, имеющим право бронировать военнообязанных работников, относятся также селекционные компании и поставщики семян овощных и полевых культур. То есть говорится о:

предприятие, являющееся поставщиком семян овощных или полевых культур и представляющее и действующее в интересах субъекта прав по более чем 100 сортам растений в Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине (что подтверждается доверенностью или договором поручения с субъектом прав) ;

предприятие, которое является поставщиком семян овощных или полевых культур и объемов ввоза таких семян в Украину за годовой период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на более чем 40 миллионов гривен (что подтверждается справкой о ввозе за подписью руководителя предприятия) которой указывается наименование продукции (семена), код УКТ ВЭД, таможенная стоимость, дата и номер таможенной декларации.

Срок действия такой отсрочки от службы не может превышать срок проведения мобилизации, а в общей сложности шести месяцев, после чего бронь нужно обновлять/подтверждать.

Добавим, что в Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, они могут быть призваны повесткой в любом общественном месте.