Про всі тонкощі цього процесу, а також перелік тих професій, працівників яких можуть забронювати на підприємстві – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що треба знати про бронювання

Згідно із законодавством, на бронювання можуть розраховувати чиновники, педагоги, науковці, співробітники підприємств критичної інфраструктури і організацій, які виробляють продукцію для Збройних Сил України.

Критерії та порядок, за якими підприємства відносять до критично важливих, встановлюються Кабміном. Тоді як обсяги бронювання військовозобов'язаних, які там працюють, визначають з урахуванням встановленого для фірм та держорганів мобілізаційного замовлення й загалом необхідності їхньої роботи в умовах війни.

Як отримати статус критично важливого підприємства

А щоб отримати статус критично важливого підприємства у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету міністрів №76.

Після отримання такого статусу подається заявка на бронювання військовозобов'язаних працівників. Від 18 квітня 2023 року до підприємств, які мають право бронювати військовозобов'язаних працівників, відносяться також селекційні компанії та постачальники насіння овочевих і польових культур. Тобто мовиться про:

підприємство, яке є постачальником насіння овочевих або польових культур і представляє та діє в інтересах суб'єкта прав по більш ніж 100 сортам рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні (що підтверджується довіреністю або договором доручення із суб'єктом прав);

підприємство, яке є постачальником насіння овочевих або польових культур та об'ємів ввезення такого насіння в Україну за річний період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на більш ніж 40 мільйонів гривень (що підтверджується довідкою про ввезення за підписом керівника підприємства, у якій вказується найменування продукції (насіння), код УКТ ЗЕД, митна вартість, дата та номер митної декларації).

Зверніть увагу! Строк дії такої відстрочки від служби не може перевищувати строку проведення мобілізації, а загалом шести місяців, після чого бронь потрібно поновлювати/підтверджувати.

Додамо, що в Україні воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні з 24 лютого 2022 року. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, вони можуть бути призвані повісткою в будь-якому громадському місці.