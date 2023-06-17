В Украине идет мобилизация: за какие нарушения могут штрафовать или лишить свободы
С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. За неявку по повестке военнообязанным может грозить штраф или даже лишение свободы.
О привлечении к ответственности из-за неявки по повестке говорится в Законах Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе". Какая ответственность может ожидать военнообязанных и за какие нарушения – информирует 24 Канал.
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Какое наказание может быть за неявку по повестке
В Украине идет общая мобилизация, а потому военнообязанные мужчины получают повестки. Ее вручение не означает, что человека сразу отправят на фронт, однако неявка по повести наказывается административной или даже уголовной ответственностью. В частности, военнообязанный может получить штраф от 3 400 до 5 100 гривен.
Если представитель ТЦК и СП вручил повестку, но военнообязанный не явился, к делу подключают Национальную полицию. ТЦК и СП посылает сообщения правоохранителям о неявке по повестке. В таком случае полиция может задержать военнообязанного и доставить его в военкомат с целью рассмотрения дела.
Юристы отмечают, что административное задержание предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях. Кроме того, уклоняющихся от мобилизации может ожидать и уголовная ответственность.
Если военнообязанный получил повестку, но в ТЦК и СП не явился, то его действия могут быть квалифицированы как:
- уклонение от военного учета или учебного (специального) сбора (статья 337 УК Украины) – штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до одного года.
- уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период (статья 336 УК Украины) – наказывается лишением свободы от 2 до 5 лет.
Кроме того, каждый военнообязанный должен иметь военный билет или приписное. Его отсутствие также карается штрафом от 510 до 850 гривен. За повторное нарушение административная ответственность будет больше – от 850 до 1700 гривен.