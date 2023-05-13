Мобилизация во время военного положения: кого не могут отправить на фронт

С начала полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. Тем не менее, есть категории украинцев, которых не могут отправить на фронт.

Сейчас в Украине мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако не всех лиц такого возраста могут отправить на фронт, сообщает 24 Канал.

Важно Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

Кого не могут мобилизовать

Первоочередно, мобилизации не подлежат лица старше 60 лет. Мужчин старшего возраста могут попасть в ряды армии только по собственному желанию.

Кроме того, причины, по которым может предоставляться отсрочка, в мае 2023 года не изменились. Поэтому украинцев могут не мобилизовать из-за:

семейные обстоятельства,

состояние здоровья,

получение образования или продолжение профессиональной деятельности,

освобождение от мобилизации по виду деятельности,

Бронирование предприятиями.

С какими болезнями не мобилизуют

В законодательстве Украины утвержден список, в котором перечислены болезни, с которыми мужчины не могут мобилизовать. Так, от военной службы и мобилизации освобождаются граждане, имеющие тяжелые патологии. В частности, шизофрению, умственную отсталость, отсутствие конечности, слепоту и глухоту.

Кроме того, определены заболевания, с которыми человека могут временно или пожизненно освободить от службы не только в мирное, но и в военное время. Среди таких болезней следующие:

расстройства психики и поведения;

заболевание нервной системы;

заболевание органов зрения;

болезни органов слуха;

онкологические заболевания;

Вич-инфекция и многие другие.

Узнать полный список болезней, с которыми не мобилизуют – можно по ссылке.