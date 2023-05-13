Мобилизация во время военного положения: кого не могут отправить на фронт

13 мая 2023, 17:18
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С начала полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. Тем не менее, есть категории украинцев, которых не могут отправить на фронт.

Сейчас в Украине мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако не всех лиц такого возраста могут отправить на фронт, сообщает 24 Канал.

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Кого не могут мобилизовать

Первоочередно, мобилизации не подлежат лица старше 60 лет. Мужчин старшего возраста могут попасть в ряды армии только по собственному желанию.

Кроме того, причины, по которым может предоставляться отсрочка, в мае 2023 года не изменились. Поэтому украинцев могут не мобилизовать из-за:

  • семейные обстоятельства,
  • состояние здоровья,
  • получение образования или продолжение профессиональной деятельности,
  • освобождение от мобилизации по виду деятельности,
  • Бронирование предприятиями.

С какими болезнями не мобилизуют

В законодательстве Украины утвержден список, в котором перечислены болезни, с которыми мужчины не могут мобилизовать. Так, от военной службы и мобилизации освобождаются граждане, имеющие тяжелые патологии. В частности, шизофрению, умственную отсталость, отсутствие конечности, слепоту и глухоту.

Кроме того, определены заболевания, с которыми человека могут временно или пожизненно освободить от службы не только в мирное, но и в военное время. Среди таких болезней следующие:

  • расстройства психики и поведения;
  • заболевание нервной системы;
  • заболевание органов зрения;
  • болезни органов слуха;
  • онкологические заболевания;
  • Вич-инфекция и многие другие.

Узнать полный список болезней, с которыми не мобилизуют – можно по ссылке.

Автор: Анжеліка Байбак