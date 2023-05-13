Зараз в Україні мобілізують чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте не всіх осіб такого віку можуть відправити на фронт, повідомляє 24 Канал.

Важливо Воєнний стан знову продовжили: кого можуть призвати в травні 2023 і чого чекати від мобілізації

Кого не можуть мобілізувати

Першочергово, мобілізації не підлягають особи, старші за 60 років. Чоловіків старшого віку можуть потрапити до лав армії лише за власним бажанням.

Окрім того, причини, через які може надаватися відстрочка, у травні 2023 не змінилися. Тому українців можуть не мобілізувати через:

сімейні обставини,

стан здоров’я,

здобуття освіти або продовження професійної діяльності,

звільнення від мобілізації за видом діяльності,

бронювання підприємствами.

З якими хворобами не мобілізують

У законодавстві України затверджено список, у якому перераховано хвороби, з якими чоловіків не можуть мобілізувати. Так, від військової служби та мобілізації звільняються громадяни, які мають важкі патології. Зокрема, шизофренію, розумову відсталість, відсутність кінцівки, сліпоту та глухоту.

Окрім того, визначено захворювання, з якими людину можуть тимчасово або довічно звільнити від служби не лише у мирний, а й у воєнний час. Серед таких хвороб наступні:

розлади психіки та поведінки;

захворювання нервової системи;

захворювання органів зору;

хвороби органів слуху;

онкологічні захворювання;

ВІЛ-інфекція та багато інших.

Дізнатися повний список хвороб, з якими не мобілізують – можна за посиланням.