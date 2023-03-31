Мобилизация в Украине: каких врачей проходят военнообязанные в ТЦК
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Военнообязанные должны пройти медицинскую комиссию, принимающую решение о пригодности к службе. Среди них есть врачи узких специальностей и психолог.
После вручения повестки военнообязанные сначала проверяют учетные данные в ТЦК. Если не появилось никаких условий, которые бы увольняли его прохождение службы, то человека отправляют в военно-врачебную комиссию.
К теме Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны
Каких врачей необходимо пройти
В Сухопутных силах отмечают, что сначала военнообязанный проходит врачей общего профиля, среди которых:
- глазной врач;
- хирург;
- невропатолог;
- терапевт;
- стоматолог.
При необходимости прилагаются и врачи узких специальностей, которые могут зафиксировать нарушение функций органа или всей системы. Опираясь на решение военно-врачебной комиссии, в ТЦК принимают решение о пригодности человека к службе – пригоден, ограниченно пригоден или непригоден.
После медицинского осмотра военнообязанный возвращается в мобилизационный отдел, где ему предлагают разные виды службы в зависимости от заключения врачей. Однако на этом прохождение военно-медицинской комиссии не завершается.
На последнем этапе нужно пройти психолога. Врач предлагает военнообязанным тест под названием "Адаптивность 200". Этот опрос позволяет проверить, насколько стрессоустойчив к боевым действиям, уровень коммуникационных способностей и социализации. Если военнообязанный не сдает такой тест – в службу его не рекомендуют.
Важно знать, что после уточнения данных, прохождения военно-врачебной комиссии и психологического теста, если военнообязанный подлежит мобилизации, то сразу в бой отправлять не будут. Следующим этапом должен быть обучающий центр. Только после прохождения соответствующего курса военнообязанного могут отправить на позиции.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине предлагают создать так называемый "реестр уклонянтов". В частности, планируют разрешить ТЦК обнародовать личные данные уклоняющихся от мобилизации мужчин. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
- В Верховной Раде работают над тем, чтобы усовершенствовать процедуру проведения мобилизационных мероприятий. Федор Вениславский заявил, что сейчас бывают неправильные ситуации, когда нарушается механизм подготовки бойцов. К примеру, военнообязанные без подготовки могут сразу отправить на фронт, что является серьезным нарушением.
- Кроме того, Вениславский объясняет, что в Украине нет никаких "мобилизационных волн". Военное положение обязывает постоянные меры по пополнению войск. По заявке Генерального штаба может быть увеличена или уменьшена потребность в специалистах военных специальностей, поэтому может казаться, что существуют так называемые "волны".