Мобилизация в Украине: каких врачей проходят военнообязанные в ТЦК

Военнообязанные должны пройти медицинскую комиссию, принимающую решение о пригодности к службе. Среди них есть врачи узких специальностей и психолог.

После вручения повестки военнообязанные сначала проверяют учетные данные в ТЦК. Если не появилось никаких условий, которые бы увольняли его прохождение службы, то человека отправляют в военно-врачебную комиссию.

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Каких врачей необходимо пройти

В Сухопутных силах отмечают, что сначала военнообязанный проходит врачей общего профиля, среди которых:

глазной врач;

хирург;

невропатолог;

терапевт;

стоматолог.

При необходимости прилагаются и врачи узких специальностей, которые могут зафиксировать нарушение функций органа или всей системы. Опираясь на решение военно-врачебной комиссии, в ТЦК принимают решение о пригодности человека к службе – пригоден, ограниченно пригоден или непригоден.

После медицинского осмотра военнообязанный возвращается в мобилизационный отдел, где ему предлагают разные виды службы в зависимости от заключения врачей. Однако на этом прохождение военно-медицинской комиссии не завершается.

На последнем этапе нужно пройти психолога. Врач предлагает военнообязанным тест под названием "Адаптивность 200". Этот опрос позволяет проверить, насколько стрессоустойчив к боевым действиям, уровень коммуникационных способностей и социализации. Если военнообязанный не сдает такой тест – в службу его не рекомендуют.

Важно знать, что после уточнения данных, прохождения военно-врачебной комиссии и психологического теста, если военнообязанный подлежит мобилизации, то сразу в бой отправлять не будут. Следующим этапом должен быть обучающий центр. Только после прохождения соответствующего курса военнообязанного могут отправить на позиции.

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