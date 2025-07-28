Штрафы и уголовная ответственность: какое наказание грозит, если не явиться по повестке

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанным гражданам могут вручить повестку.

Это означает, что по ней обязательно надо явиться в указанную дату и время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарии юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослава Звоненко и адвоката адвокатского бюро "Романа Сацика" Ярослава Хливного "РБК-Украина".

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Какое наказание грозит тем, кто не явился по повестке?

По словам юристов, если не прийти по повестке для уточнения данных или на ВВК, наступает административная ответственность. Это штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Кроме этого, в таком случае ТЦК и СП обращаются в полицию, чтобы человека подали в розыск с целью дальнейшего задержания.

Если человек находится в розыске, в приложении Резерв+ это может отображаться как "выявлено нарушение воинского учета". В таких ситуациях при проверке документов (например, на блокпосту) человека должны доставить в ближайший ТЦК и СП для выяснения обстоятельств.

Зато за неявку по боевой повестке грозит уже уголовная ответственность. Адвокат отмечает, что такую повестку выдают последней после всех предыдущих – когда человек уже уточнил данные, прошел ВВК и является по его заключению годным к службе.

Если не прийти в ТЦК в указанную в повестке дату и время, человека передают в розыск полиции и открывают уголовное производство. Тогда есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса Украины, что предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Действительно есть уважительные причины не прийти по такой повестке. Скажем, у человека была какая-то серьезная хирургическая операция. Тогда эту боевую повестку переписывают на другую дату. Например, надо будет прийти через месяц,

– добавляет Ярослав Хливный.

Среди уважительных причин, по которым можно законно не явиться по повестке и которые указаны в пункте 23 постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года также:

стихийное бедствие или другое природное препятствие;

болезнь военнообязанного (надо иметь подтверждающие документы из государственных больниц);

военные действия или их последствия на территории проживания;

смерть близкого родственника (родителей, ребенка супругов, родных брата или сестры, дедушки или бабушки), а также близких родственников супругов.

Отметим, что об уважительной причине отсутствия ТЦК нужно сообщить в течение трех дней. А после ее завершения – явиться в центр комплектования в срок не позднее семи суток.