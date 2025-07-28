Це означає, що по ній обов'язково треба з'явитися у зазначену дату та час. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментарі юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослава Звоненко та адвоката адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослава Хлівного "РБК-Україна".

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Яке покарання загрожує тим, хто не з'явився по повістці?

За словами юристів, якщо не прийти по повістці для уточнення даних або на ВЛК, настає адміністративна відповідальність. Це штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Окрім цього, в такому випадку ТЦК та СП звертаються до поліції, щоб людину подали в розшук з метою подальшого затримання.

Якщо чоловік знаходиться в розшуку, в додатку Резерв+ це може відображатися як "виявлено порушення військового обліку". У таких ситуаціях при перевірці документів (наприклад, на блокпосту) чоловіка мають доправити до найближчого ТЦК та СП для з'ясування обставин.

Натомість за неявку по бойовій повістці загрожує вже кримінальна відповідальність. Адвокат зазначає, що таку повістку видають останньою після всіх попередніх – коли людина вже уточнила дані, пройшла ВЛК та є за його висновком придатною до служби.

Якщо не прийти в ТЦК в зазначену в повістці дату та час, людину передають в розшук поліції та відкривають кримінальне провадження. Тоді є загроза кримінальної відповідальності по 336 статті Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.

Дійсно є поважні причини не прийти по такій повістці. Скажімо, у людини була якась серйозна хірургічна операція. Тоді цю бойову повістку переписують на іншу дату. Наприклад, треба буде прийти через місяць,

– додає Ярослав Хлівний.

Серед поважних причин, через які можна законно не з'явитися по повістці та які зазначені в пункті 23 постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року також:

стихійне лихо чи інша природна перешкода;

хвороба військовозобов'язаного (треба мати підтверджувальні документи з державних лікарень);

воєнні дії або їх наслідки на території проживання;

смерть близького родича (батьків, дитини подружжя, рідних брата чи сестри, дідуся або бабусі), а також близьких родичів подружжя.

Зазначимо, що про поважну причину відсутності ТЦК потрібно повідомити протягом трьох днів. А після її завершення – з’явитися до центру комплектування у строк не пізніше семи діб.