Когда ТЦК могут наложить штраф за уклонение от мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, во время него мужчины могут получить повестку и должны явиться в ТЦК и СП. Какая же ответственность ожидает тех, кто этого не сделает.

О последствиях уклонения от мобилизации рассказал адвокат Роман Кичко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинское радио".

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Что будет за уклонение от мобилизации

"Наложение административного штрафа, то есть привлечение к административной ответственности, содержит в себе такой нюанс, как сроки привлечения к этой ответственности. Это три месяца с момента выявления самого административного правонарушения и не более, чем через год с момента совершения этого административного правонарушения. Например, если лицо не явилось по повестке на конкретное число, логично, что выявлено это правонарушение будет в то число, когда лицо не явилось. После того начинается отсчет: три месяца с момента обнаружения. Если штраф накладывается через четыре месяца от этой даты, его наложить не могут, поскольку обнаружили более трех месяцев назад", – объяснил юрист.

По его словам, также есть правонарушения, которые продолжаются. Если лицо не состоит на воинском учете, не стала на учет в юношеском возрасте, то это правонарушение за ней тянется. Есть обязанность находиться на воинском учете.

"Независимо от того, когда было совершено это правонарушение, оно продолжается до сих пор. Поскольку это правонарушение продолжается, если его обнаружат сейчас, наложение по нему штрафа законно. Там сроки просто нецелесообразно считать, ведь это правонарушение тянется годами", – подытожил эксперт.