Про наслідки ухилення від мобілізації розповів адвокат Роман Кичко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".

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Що буде за ухилення від мобілізації

"Накладення адміністративного штрафу, тобто притягнення до адміністративної відповідальності, містить в собі такий нюанс, як терміни притягнення до цієї відповідальності. Це три місяці з моменту виявлення самого адміністративного правопорушення і не більше, ніж через рік із моменту вчинення цього адміністративного правопорушення. Наприклад, якщо особа не з'явилася за повісткою на конкретне число, логічно, що виявлене це правопорушення буде в те число, коли особа не з'явилася. Після того починається відлік: три місяці з моменту виявлення. Якщо штраф накладається через чотири місяці від цієї дати, його накласти не можуть, оскільки виявили понад три місяці тому", – пояснив юрист.

За його словами, також є правопорушення, які тривають. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, не стала на облік в юнацькому віці, то це правопорушення за нею тягнеться. Є обов'язок перебувати на військовому обліку.

"Незалежно від того, коли було вчинене це правопорушення, воно триває і досі. Оскільки це правопорушення триває, якщо його виявлять зараз, накладення за ним штрафу законне. Там строки просто недоцільно рахувати, адже це правопорушення тягнеться роками", – підсумував експерт.