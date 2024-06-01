Мобилизация в Украине: когда повестка, отправленная по почте, считается врученной

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В ТЦК объяснили определенные нюансы относительно вручения повесток.

После того, как проходит 60 дней, отведенных военнообязанным на обновление учетных данных, повестку могут прислать по почте. Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что в таком случае повестка будет считаться врученной.

Смотрите также Минобороны назвало примеры, когда военнообязанный может быть "в розыске"

Что становится подтверждением вручения повестки

По его словам, повестка действительно может быть направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места жительства военнообязанного или резервиста.

Если до 16 июля военнообязанный не уточнил адрес своего места жительства, повестку направляют на его адрес зарегистрированного места жительства.

При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении,

– сказал Истомин.

Получатель повестки не должен подписываться. Подтверждением вручения повестки является:

день получения такого почтового отправления, что подтверждается информацией и/или документами от почты;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства

Как новый закон повлиял на темпы мобилизации