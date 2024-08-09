Есть определенные условия: когда повестка считается правильно врученной лично в руки
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Повестки могут вручать в руки и по почте, однако есть определенные нюансы.
Для того, чтобы повестка считалась врученной лично в руки, есть определенные условия. Далее 24 Канал расскажет о них.
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Когда повестка считается врученной
Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП в случае вручения повестки является:
- личная подпись о получении повестки,
- видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
Согласно новому закону о мобилизации, повестку могут выдать практически в любом месте. Например, по месту жительства, учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах и тому подобное.
По словам нардепа, члена Комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, главная цель законопроекта под номером 10449 заключалась в том, чтобы провести учет всех военнообязанных, которые есть в стране и которые потенциально могут принять участие в отпоре российской агрессии.
Вениславский напомнил, что в первые дни и месяцы войны многие люди были в статусе вынужденных переселенцев, покинули страну. Представители ТЦК тогда не имели объективной картины, кто из граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет находится в Украине, кто – за рубежом, кто может быть мобилизован по состоянию здоровья, а кто – нет, кто имеет право на отсрочку и тому подобное.