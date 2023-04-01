Мобилизация в Украине: кого призывают в первую очередь с 1 апреля

В стране уже более года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение в связи с полномасштабным вторжением России. К службе в рядах ВСУ призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кого мобилизуют в армию в первую очередь, а для каких категорий населения будет действовать отсрочка в апреле 2023 года – рассказывает 24 Канал.

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Кто может получить повестку уже в апреле

Во время общей мобилизации в Украине на военную службу мобилизуют всех мужчин от 18 до 60 лет, которые не подпадают под категории исключений. Первоочередно в армию будут забирать тех, кто имеет боевой опыт. Повестку могут получить и люди, которые никогда не держали в руках оружие или те, кто считается ограниченно пригодным к службе.

Заметим, что граждане, имеющие "белый билет", полученный до полномасштабного вторжения, также могут быть мобилизованными. Это касается также лиц, снятых или исключенных из военного учета – окончательное решение о пригодности или непригодности к службе определяет военно-врачебная комиссия.

Несмотря на это, есть некоторые категории лиц, которые имеют отсрочку от армии на определённый период. Это касается 6 категорий людей:

тех, которые получают дневное образование в соответствующих образовательных учреждениях, подпадающих под требования закона;

в соответствующих образовательных учреждениях, подпадающих под требования закона; преподавателей и ученых (для которых это основная работа);

(для которых это основная работа); тех лиц, которые не подпадают под мобилизацию по профессии (народные депутаты, работники СБУ, НАБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и другие);

(народные депутаты, работники СБУ, НАБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и другие); у кого веские основания для отсрочки со службы по семейным обстоятельствам;

забронированных на работе ;

; тех граждан, кому состояние здоровья не позволяет служить в армии.

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