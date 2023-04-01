Мобилизация в Украине: кого призывают в первую очередь с 1 апреля
В стране уже более года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение в связи с полномасштабным вторжением России. К службе в рядах ВСУ призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Кого мобилизуют в армию в первую очередь, а для каких категорий населения будет действовать отсрочка в апреле 2023 года – рассказывает 24 Канал.
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Кто может получить повестку уже в апреле
Во время общей мобилизации в Украине на военную службу мобилизуют всех мужчин от 18 до 60 лет, которые не подпадают под категории исключений. Первоочередно в армию будут забирать тех, кто имеет боевой опыт. Повестку могут получить и люди, которые никогда не держали в руках оружие или те, кто считается ограниченно пригодным к службе.
Заметим, что граждане, имеющие "белый билет", полученный до полномасштабного вторжения, также могут быть мобилизованными. Это касается также лиц, снятых или исключенных из военного учета – окончательное решение о пригодности или непригодности к службе определяет военно-врачебная комиссия.
Несмотря на это, есть некоторые категории лиц, которые имеют отсрочку от армии на определённый период. Это касается 6 категорий людей:
- тех, которые получают дневное образование в соответствующих образовательных учреждениях, подпадающих под требования закона;
- преподавателей и ученых (для которых это основная работа);
- тех лиц, которые не подпадают под мобилизацию по профессии (народные депутаты, работники СБУ, НАБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и другие);
- у кого веские основания для отсрочки со службы по семейным обстоятельствам;
- забронированных на работе ;
- тех граждан, кому состояние здоровья не позволяет служить в армии.
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Вручение повесток на улице: что следует помнить
- Работники ТЦК и СП могут вручать повестки гражданам на улице, ведь закон не запрещает этого. Кроме того, они могут остановить человека, чтобы проверить его документы.
- Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский отметил, что в таких случаях нужно сначала попросить представителей военкомата показать свое служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их должность. Также следует осмотреть копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.
- Если эти документы при себе работники ТЦК не имеют, то гражданин имеет право отказать в предоставлении своих документов и персональных данных.