18 июня, 12:24
Мобилизация в июле: кого могут призвать на службу и кто имеет право на отсрочку
Основні тези
- Мобилизации подлежат мужчины без отсрочки, не забронированы на работе, пригодны к службе по заключению ВВК.
- От мобилизации освобождаются лица с инвалидностью, опекуны детей, родители трех и более детей, родители-одиночки, депутаты и сотрудники оборонных структур.
- Для получения отсрочки необходимо подать документы в ТЦК, подтверждающие право на освобождение.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим некоторым категориям населения могут вручить повестку и призвать на службу.
Кого могут мобилизовать в июле, а кто не подлежит призыву – сообщает 24 Канал.
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Кого могут мобилизовать и кто не подлежит призыву
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизовать могут мужчин, которые:
- не имеют оформленной отсрочки от мобилизации;
- не забронированы по месту работы;
- признаны годными к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).
Однако некоторые категории населения не подлежат мобилизации, в частности:
- лица, которые забронированы государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями или организациями;
- граждане, которые признаны лицами с инвалидностью или временно непригодными к службе по заключению ВВК;
- женщины и мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- родители-одиночки (женщины или мужчины), которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;
- опекуны или родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лица, которые заботятся о ребенке с тяжелыми заболеваниями или воспитывают детей-сирот или детей без родительской опеки в возрасте до 18 лет;
- лица, которые постоянно ухаживают за больными членами семьи (мужем, женой, ребенком, родителями);
- лица, у которых муж/жена или отец/мать имеют инвалидность;
- лица, которые являются опекунами или осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью;
- родители несовершеннолетнего ребенка (детей), если один из супругов уже проходит военную службу в ВСУ;
- народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады АР Крым;
- сотрудники Вооруженных Сил Украины, учреждений и предприятий Министерства обороны, а также работники органов безопасности – СБУ, Национальной гвардии, полиции, антикоррупционных структур.
Добавим, что для получения отсрочки от мобилизации нужно подать определенные документы в ТЦК, соответствующие перечню для определенной категории к освобождению. Без надлежащего подтверждения право на отсрочку не предоставляется.