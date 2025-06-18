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24 Канал Новости Украины Мобилизация в июле: кого могут призвать на службу и кто имеет право на отсрочку
18 июня, 12:24
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Мобилизация в июле: кого могут призвать на службу и кто имеет право на отсрочку

Надежда Батюк
Основні тези
  • Мобилизации подлежат мужчины без отсрочки, не забронированы на работе, пригодны к службе по заключению ВВК.
  • От мобилизации освобождаются лица с инвалидностью, опекуны детей, родители трех и более детей, родители-одиночки, депутаты и сотрудники оборонных структур.
  • Для получения отсрочки необходимо подать документы в ТЦК, подтверждающие право на освобождение.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим некоторым категориям населения могут вручить повестку и призвать на службу.

Кого могут мобилизовать в июле, а кто не подлежит призыву – сообщает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать и кто не подлежит призыву

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизовать могут мужчин, которые:

  • не имеют оформленной отсрочки от мобилизации;
  • не забронированы по месту работы;
  • признаны годными к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Однако некоторые категории населения не подлежат мобилизации, в частности:

  • лица, которые забронированы государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями или организациями;
  • граждане, которые признаны лицами с инвалидностью или временно непригодными к службе по заключению ВВК;
  • женщины и мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • родители-одиночки (женщины или мужчины), которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;
  • опекуны или родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лица, которые заботятся о ребенке с тяжелыми заболеваниями или воспитывают детей-сирот или детей без родительской опеки в возрасте до 18 лет;
  • лица, которые постоянно ухаживают за больными членами семьи (мужем, женой, ребенком, родителями);
  • лица, у которых муж/жена или отец/мать имеют инвалидность;
  • лица, которые являются опекунами или осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью;
  • родители несовершеннолетнего ребенка (детей), если один из супругов уже проходит военную службу в ВСУ;
  • народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады АР Крым;
  • сотрудники Вооруженных Сил Украины, учреждений и предприятий Министерства обороны, а также работники органов безопасности – СБУ, Национальной гвардии, полиции, антикоррупционных структур.

Добавим, что для получения отсрочки от мобилизации нужно подать определенные документы в ТЦК, соответствующие перечню для определенной категории к освобождению. Без надлежащего подтверждения право на отсрочку не предоставляется.