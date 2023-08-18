Мобилизация в Украине: кого в сентябре могут мобилизовать только добровольно

В соответствии с законами о продлении военного положения и общей мобилизации предусмотрены определенные группы граждан, которые имеют возможность мобилизоваться в ряды ВСУ исключительно на добровольных началах.

То есть речь о категориях украинцев, которые могут быть призваны только с их согласия. 24 Канал рассказывает, кто входит в эти категории.

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Кого могут мобилизовать исключительно с их согласия:

лиц с инвалидностью I, II и III групп;

Мужчин и женщин, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет в одиночку.

Мужчин и женщин, ответственных за воспитание трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Лиц, временно освобожденных от мобилизации и воинских обязанностей в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины:

на службе в государственных органах; в других учреждениях; в местных органах самоуправления; на предприятиях, учреждениях и организациях.

Мужчин и женщин, воспитывающих детей с инвалидностью до 18 лет.

Мужчин и женщин, чьи близкие родственники (супруги, дети, родители и т.п.) погибли или исчезли во время мер по национальной безопасности и обороне, а также во время действия военного положения, включая сопротивление агрессии России на Востоке Украины.

Мужчин и женщин, которые воспитывают детей с тяжелыми болезнями, не подпадающими под категорию инвалидности, но подтвержденные врачебно-консультативной комиссией.

Опекунов недееспособных инвалидов, которые занимаются лицами с инвалидностью I и II групп, или нуждающимися в постоянном уходе по мнению медико-социальной экспертной комиссии.

Лиц, ухаживающих за больными родственниками по медицинскому заключению.

Мужчин и женщин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II групп.

Усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, которые ухаживают за детьми-сиротами или детьми без родительской опеки в возрасте до 18 лет.

Лиц, у которых муж или жена, отец или родственник имеют инвалидность I или II группы, и в то же время нет других трудоспособных лиц по уходу, обязанных по закону их поддерживать.

Мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или исчезли во время антитеррористических операций, включая тех, кто служил в вооруженных силах или работал на государственных предприятиях, причастных к обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Есть 13 групп граждан, которые имеют прерогативу на получение отсрочки от мобилизации и могут быть мобилизованы исключительно по собственной воле.

. 17 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы, продлевающие сроки военного положения и общей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.