Повестку следует ждать всем военнообязанным, – главный военком Киева

В Украине идет общая мобилизация населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Повестку может получить каждый военнообязанный мужчина в возрасте до 60 лет.

Более того, в 2023 году мобилизационные мероприятия, скорее всего, продолжатся. Такое предположение высказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов.

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Украинское войско регулярно нужно доукомплектовывать

Глава киевского военкомата говорит, что в 2023 году повестку может ожидать каждый военнообязанный украинец в возрасте до 60 лет. Дело в том, что сейчас Украина активно предпринимает наступательные действия.

Вручение повестки не означает немедленную мобилизацию. Однако тот, кто ее получил, должен прийти в указанное время и дату в территориальный центр комплектования, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

Из-за контрнаступления ВСУ должны постоянно наращивать свой потенциал. Юрий Максимов считает, что мобилизация будет продолжаться и в 2023 году.

Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли.

– отмечает полковник Максимов.

Недавно советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов сказал 24 каналу, что мобилизация в Украине сейчас проходит не волнами, а только доукомплектацией. Также он добавил, что никаких проблем с мобилизацией нет, потому что украинцы мотивированы защищать родную землю.

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Какие бывают виды повесток и что о них нужно знать

Военные повестки бывают 4 видов.

для уточнения учетных данных – сбор личных данных,

– сбор личных данных, на прохождение военно-врачебной комиссии – для проверки состояния здоровья гражданина и пригодности к службе,

– для проверки состояния здоровья гражданина и пригодности к службе, призыв на срочную военную службу – в указанное в документе время нужно явиться в призывной участок,

– в указанное в документе время нужно явиться в призывной участок, мобилизационное распоряжение – в течение 24 часов нужно прийти в сборный пункт.

Повестку могут вручить представители органов местного самоуправления, сотрудники СБУ или сотрудники военкоматов. Кроме того, в некоторых случаях повестку могут выдавать руководители предприятий, организаций или учебных заведений.

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