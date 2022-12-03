Военное положение в Украине: все, что необходимо знать о повестках

Общую мобилизацию в Украине и военное положение продлили до февраля 2023 года. Это значит, что в стране продолжат раздавать повестки.

Где можно получить повестку, кто вправе ее вручать и какие данные в ней должны быть указаны, узнаете далее. 24 канал собрал все, что следует знать на эту тему.

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Вручение повесток: что нужно помнить

Прежде всего, следует отметить, что в законодательстве не указано четкое место, где нельзя выдавать повестки. То есть, ее можно получить где угодно: в парке, на работе или блокпосте.

Во время военного положения представители центров комплектования могут также вызвать военнообязанного по телефонному разговору. Тогда этот гражданин должен явиться в указанное время в терцентр.

Как выдают повестки

Обычно повестки выдают лично в руки военнообязанному. Могут также отправить по месту жительства или на работу.

Кроме того, повестку могут передать через родителей, жену или других родственников. Для этого членам семьи будет достаточно расписаться о получении.

Повестку могут вручить:

руководители предприятий, учреждений, организаций – работодатели военнообязанных;

сотрудники территориального центра комплектования;

работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;

руководители учебных заведений.

Что должно быть указано в повестке

Фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес военнообязанного;

его место работы;

вид повестки дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

уточнение по документам, которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Полиция может присутствовать при вручении повестки, но не может ее выдать. Если милиционер выдал вам повестку – можно обжаловать это в суде.

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Можно ли не прийти в военкомат после вручения повестки