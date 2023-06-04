"Белый билет" во время мобилизации: кто может получить и можно ли с ним пересечь границу
В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории мужчин могут получить "белый билет" и выехать за границу.
Пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия. 24 Канал разбирался, какие выводы она может сделать, и при каких условиях мужчин могут признать непригодными к службе.
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Кто может получить "белый билет"
Военно-врачебная комиссия по результатам осмотра может определить мужчину ограниченно пригодным к военной службе, непригодным в мирное время, но ограниченно пригодным в военное и непригодным к службе.
Граждан, которые попадут в первые две категории, могут мобилизовать, но только для службы в тылу. В частности, они не могут служить в высокомобильных десантных войсках, морской пехоте, плавскладе и спецпостройках. Но они могут нести службу в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах и в учебных заведениях.
Тем временем мужчины из третьей категории исключаются из военного учета. В эту категорию могут попасть люди, имеющие следующие заболевания:
- ВИЧ;
- сифилис;
- тяжелая форма сахарного диабета;
- шизофрения;
- умственная недостаточность;
- эпилепсия.
Кроме того, поводом к получению "белого билета" может стать слепота, глухота и отсутствие конечностей или жизненно важных органов.
Из Украины выехать также могут только те мужчины, у которых в заключении военно-врачебной комиссии указано "Непригодный к военной службе с исключением из военного учета".
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине планируют ввести закон, чтобы наказывать уклоняющихся от службы, что нелегально покинули территорию Украины при полномасштабном вторжении. В настоящее время Верховная Рада и Кабмин, совместно разрабатывающие законопроект, изучают международный опыт и определяют, каким именно может быть наказание за незаконный выезд.
- Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому предельный возраст призыва уменьшили до 25 лет. Ранее военной мобилизации подлежали мужчины с 27 лет, не проходившие военную службу.