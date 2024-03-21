Изменения в процессе мобилизации: кто сможет получить бронь

21 марта 2024, 09:36
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Продолжается работа над новым законопроектом о мобилизации. Стало известно, кто сможет получить бронирование по новому законодательству.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются уже более двух лет, однако сейчас процесс призыва может претерпеть изменения. О том, кто сможет получить бронирование рассказывает 24 Канал.

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Правительство работает над новым порядком бронирования

Согласно новым правилам, бронь от мобилизации будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников ОПК, но и других сфер. Бронирование будет определяться отдельным постановлением Кабмина.

Продолжается работа над новым порядком бронирования. Он будет учитывать среднюю зарплату и то, как компания платит налоги. Для создания новой системы бронирования учитывают влияние человека и компании на экономику.

Приоритет в бронировании сохранят работники критических для экономики предприятий, но дополнительные возможности получат и работники тех предприятий, которые наполняют государственный бюджет.

Как изменят правила вручения повесток

  • Известно, что в проекте нового закона о мобилизации говорится, что представители полиции по обращению ТЦК и СП будут участвовать в оповещении граждан по мобилизации. В их присутствии представители ТЦК будут вручать повестки для того, чтобы не допускать неправомерных действий.
  • Кроме этого, полицейские и представители ТЦК и СП будут иметь право требовать у лиц в возрасте от 18 до 60 лет показать документ, удостоверяющий личность и военно-учетный документ.
  • Также полицейские и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки смогут документировать свои действия по оповещению граждан на соответствующие средства видеофиксации.
Автор: Вікторія Кульженко