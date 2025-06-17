Бронирование от мобилизации: кто сможет получить в июле 2025 года

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанных граждан могут призвать на службу.

Однако при определенных обстоятельствах они могут получить бронирование от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Романа Симутина для "Новости.LIVE".

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Кому доступно бронирование от мобилизации

По словам адвоката, основными требованиями для бронирования от мобилизации является обновление военно-учетных данных, отсутствие в базе розыска и зарплата, размер которой составляет более 20 тысяч гривен.

Стоит отметить, что сейчас несколько изменился подход к бронированию работников, ведь раньше мобилизованные не учитывались в общее количество работников для бронирования на конкретном предприятии.

Сейчас на предприятиях, если там работает 60 рабочих и мобилизовали, например, 10 человек – бронируется уже 30 работников. Они вошли в общую массу – военнообязанные и мобилизованные. То есть 50% от 60 работников – 30 мужчинам дают бронь от мобилизации,

– пояснил Симутин.

Добавим, что для того, чтобы получить бронь от призыва, человек также должен работать на предприятиях или в государственных учреждениях, которые профильные министерства признали критически важными.