Общая мобилизация в октябре: кто имеет право на отсрочку от армии

С октября правила мобилизации военнообязанных останутся неизменными. Призвать в ряды ВСУ могут украинцы, которые достигли соответствующего возраста и не имеют предпосылок к отсрочке.

Следует отметить, что мобилизация не означает автоматического участия в боевых действиях. Военнообязанные могут выполнять и другую полезную для армии работу – например, в штабе.

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Кого не призовут в армию

В настоящее время мобилизовать могут военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие проблем со здоровьем или других причин для отсрочки. Напомним, в случае отсутствия какого-либо военного опыта украинцев могут призвать только с 27 лет.

В августе 2023 года список категорий, не подлежащих общей мобилизации, расширили. В частности, список лиц, теперь он включает следующие категории:

Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетные родители и родители-одиночки.

Соискатели образования, обучающиеся на дневной форме обучения.

Лица с инвалидностью I-III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.

Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией.

Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне.

Лица, лишившиеся близких родственников во время их участия в АТО. Это касается всех военнослужащих или других людей, имевших отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины.

Могут передать повестку через родственников

Работники ТЦК должны вручить военнообязанному повестку исключительно лично. Делать еще из-за посторонних лиц запрещено – это касается и родственников. При получении повестки лицо должно поставить свою подпись, после чего данные передаются в военкомат.

В случае нарушения правил выдачи повестки военнообязанным нет оснований наказывать лицо за неявку в ТЦК. Человек должен быть должным образом уведомлен об этом – работники военкомата не могут отдать повестку родственникам или близким.

Следует добавить, что приглашения лица в ТЦК через телефонный звонок носят исключительно рекомендательный характер. Однако это не касается лиц, находящихся в резерве – они должны обязательно явиться на проверку и после такого уведомления.