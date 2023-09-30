Варто зазначити, що мобілізація не означає автоматичну участь у бойових діях. Військовозобов'язані можуть виконувати й іншу корисну для армії роботу – наприклад, у штабі.

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Кого не призвуть до армії

Наразі мобілізувати можуть військовозобов'язаних осіб віком від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоров'ям чи інших причин для відтермінування. Нагадаємо, у разі відсутності будь-якого військового досвіду українців можуть призвати лише з 27 років.

У серпня 2023 року список категорій, які не підлягають загальній мобілізації розширили. Зокрема, список осіб, тепер він включає такі категорії:

Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

Здобувачі освіти, які навчаються на денній формі навчання.

Особи з інвалідністю I-III груп, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.

Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією.

Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та прийомних батьків.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.

Особи, які втратили близьких родичів під час їхньої участі у АТО. Це стосується всіх військовослужбовців чи інших людей, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України.

Чи можуть передати повістку через родичів

Працівники ТЦК мають вручити військовозобов'язаному повістку виключно особисто. Робити ще через сторонніх осіб заборонено – це стосується й родичів. Під час отримання повістки особа має поставити свій підпис, після чого ці дані передаються до військкомату.

У разі порушення правил видачі повістки військовозобов'язаний немає підстав карати особу за неявку до ТЦК. Людина має бути належним чином сповіщена про це – працівники військомату не можуть віддати повістку родичам чи близьким.

Варто додати, що запрошення особи до ТЦК через телефонний дзвінок носять виключно рекомендаційний характер. Однак це не стосується осіб, які перебувають у резерві – вони мають обов'язково з'явитися на перевірку й після такого сповіщення.