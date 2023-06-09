Приоритет – переобучение и иностранные языки: кого в Украине в первую очередь призовут летом

В Украине идет мобилизация. В настоящее время особое внимание уделяется приоритетным группам призывников. Мужчин переучивают.

В настоящее время Украине необходимо подготовить специалистов, владеющих иностранными языками. Это очень важно для эффективной коммуникации с западными партнерами, информирует 24 Канал.

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Весь цивилизованный мир помогает Украине сражаться за свою свободу. Западные партнеры дают оружие. Будущие бойцы должны учиться вместе с иностранными инструкторами. Знание языков – необходимое.

Мобилизацию могут ожидать следующие категории:

Мужчины от 27 до 60 лет (пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья) без опыта военной службы.

Мужчины от 18 до 60 лет с опытом военной службы (пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья).

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья решением военно-врачебной комиссии (ВЛК), не совершавших тяжкого преступления.

Все военнообязанные перед командировкой на службу должны обязательно пройти ВЛК.

В ближайшее время может быть активизирован призыв мужчин от 25 до 27 лет.

О демобилизации говорить рано

Владимир Зеленский заметил, что о демобилизации говорить пока рано. Война продолжается. Тем временем ротация украинских солдат продолжается. По словам украинского лидера, эти шаги проходят под руководством Главкома и Генштаба.