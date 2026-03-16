Этих мужчин заберут в армию в марте: какие категории уже "в списках"

Укр Рус
24 Канал
16 марта, 15:16
3

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • На фронт в марте могут попасть мужчины в возрасте 25 – 60 лет.
  • Граждане с официальной отсрочкой через приложение Резерв+ или бронирование по месту работы не подлежат принудительной мобилизации, но могут вступить в армию добровольно.

Учитывая действие военного положения в Украине как минимум до мая 2026 года, военнообязанные мужчины подлежат общей мобилизации. За выполнением обязанности следят ТЦК и СП.

Действующее законодательство предусматривает призывную кампанию мужчин в возрасте 25 – 60 лет. Впрочем, ранее в Верховной Раде сообщали об определенных корректировках в процессе мобилизации.

Кого призовут на фронт в марте?

Речь шла об усилении мобилизации во избежание уклонения от службы и одновременно уменьшения напряжения и конфликтов между гражданами и работниками ТЦК.

С таким заявлением выступил нардеп Федор Вениславский, ссылаясь на предыдущие слова Зеленского о необходимости свести к минимуму противоречивые ситуации.

К слову, уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) заявила, что несмотря на имеющиеся трудности с мобилизацией, это ни в коем случае не может служить оправданием для агрессии или нападений на работников ТЦК.

Стоит однако отметить, что конкретных изменений в закон не внесли, поэтому сейчас под мобилизацию подпадают следующие категории:

  • мужчины 25 – 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, без отсрочки или бронирования;
  • мужчины 18 – 60 лет с военным опытом;
  • мужчины, которые имеют право на отсрочку, но не оформили ее официально.

Представители ТЦК и СП могут вручить повестку как через почту, так и непосредственно на улице.

После этого человек обязан прибыть в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности. Игнорирование этого требования влечет за собой штраф.

В то же время граждане, которые имеют официально оформленную отсрочку через приложение Резерв+ или бронирование по месту работы, не подлежат принудительной мобилизации. Зато они могут вступить в армию только добровольно, заключив контракт.

Обратите внимание! Не так давно Кабмин обновил правила бронирования работников для предприятий оборонного сектора.

Пойдут ли на фронт депутаты?

  • Президент Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны отдельные депутаты хотели сложить мандаты. Он подчеркнул, что во время войны они должны или работать в Верховной Раде, или же участвовать в обороне страны.

  • Глава государства также выразил готовность обсудить изменения в законодательство, которые позволили бы парламентариям отправиться на фронт.

  • Зато Федор Вениславский расценил такие заявления как политические. Он отметил, что во время военного положения Конституция не позволяет прекращать полномочия парламента, поэтому подобные предостережения относительно депутатов не имеют правовых оснований.