Не ТЦК, а местные власти и полиция должны заниматься розыском призывников, – Минобороны

В Минобороны заявили, что местные власти и полиция также являются ответственными за мобилизационные мероприятия. По словам заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, на них возложено много задач.

Он отметил, что закон четко определяет полномочия органов местной власти и полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Гаврилюка Укринформу.

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Розыском призывников должен заниматься не ТЦК

Гаврилюк заявил, что большинство украинцев считают, что за мобилизацию отвечает только ТЦК.

Это не так. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет всех участников процесса, их задачи и зону ответственности,

– сказал он.

По его словам, большая часть задач по мобилизационным мероприятиям возложена на органы власти и полицию.

В частности, если военнообязанные не появляются в ТЦК, то доставить их в центры комплектования должны местные органы власти и полиция.

"Для этого они наделены достаточными полномочиями", – заявил Гаврилюк.

А ТЦК, по его словам, должен заниматься только ведением учета и отбора граждан для пополнения рядов армии, а не розыском призывников.

"Если кто-то из местной власти не справляется со своими обязанностями, никто им не мешает взять ручку и написать заявление на увольнение", – заявил заместитель министра обороны.

Напомним, что недавно городским головам Дрогобыча и Борислава, что на Львовщине, выписали штрафы за невыполнение плана мобилизации. Оба планируют обратиться в суд и обжаловать эти решения.