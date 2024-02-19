Мобилизация в Украине: смогут ли представители местной власти вручать повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанным от 18 до 60 лет могут вручить повестку, однако есть определенные ограничения того, кто может это делать.

Юрист Сергей Савинский рассказал, что у сельских голов нет полномочий вручать повестки жителям своего населенного пункта. Однако работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать воинский учет.

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Существует новая схема

По словам юриста, в соответствии с действующим законодательством сельские и другие местные советы имеют обязанность способствовать проведению воинского учета и мобилизации. Согласно же новому законопроекту о мобилизации, местные власти должны обеспечивать этот процесс.

Очевидно, что теперь они осуществляют большее влияние. В свою очередь в законодательстве не прописано, что сельский голова выписывает и раздает повестки. Такого не предусмотрено,

– объясняет Савинский.

Савинский говорит, что новый законопроект предлагает новую схему участия местных органов самоуправления в мобилизационном процессе:

ТЦК направляет в местный орган самоуправления список военнообязанных, которые зарегистрированы в этой территориальной общине.

Местная власть подтверждает или опровергает, что эти граждане действительно у них проживают.

Работник ТЦК вместе с представителем местного совета и полицейским едут по адресам военнообязанных и вручают повестки.

По словам юриста, это и так происходит, ведь работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу. В то же время представители местной власти не имеют полномочий для вручения повесток ни по действующему законодательству, ни по новому законопроекту.

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