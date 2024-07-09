В частности, говорится о студентах дневной формы обучения, если это первое высшее образование или высший уровень образования, чем предыдущий.

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Могут ли мобилизовать 18-летнего студента, который учится заочно

Адвокат Андрей Межирицкий рассказал, что украинское законодательство предусматривает 3 вида воинского учета:

призывников,

военнообязанных,

резервистов.

То есть, если человек находится на учете призывников, имеет приписное удостоверение призывника, то независимо от возраста такое лицо не может быть мобилизованным без его согласия,

– заявил адвокат.

По его словам, если человек непригоден к службе в мирное время и имеет временное удостоверение военнообязанного или не имеет никакого военно учетного документа, то такое лицо может быть мобилизовано.

"Итак, если парень находится на воинском учете призывников и имеет приписное удостоверение, то его не могут призвать на военную службу до достижения им 25 лет. При других обстоятельствах он может быть мобилизованным, достигнув 18 лет", – рассказал адвокат.

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Кстати, украинцы должны обновить военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. В противном случае их могут оштрафовать или ограничить в праве управления транспортным средством вплоть до обновления данных.