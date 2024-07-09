Зокрема, мовиться про студентів денної форми навчання, якщо це перша вища освіта або вищий рівень освіти, ніж попередній.

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Чи можуть мобілізувати 18-річного студента, який навчається заочно

Адвокат Андрій Межирицький розповів, що українське законодавство передбачає 3 види військового обліку:

призовників,

військовозобов'язаних,

резервістів.

Тобто, якщо людина перебуває на обліку призовників, має приписне посвідчення призовника, то незалежно від віку така особа не може бути мобілізованою без її згоди,

– заявив адвокат.

За його словами, якщо людина непридатна до служби в мирний час та має тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або не має ніякого військово облікового документа, то така особа може бути мобілізована.

"Отже, якщо хлопець перебуває на військовому обліку призовників та має приписне посвідчення, то його не можуть призвати на військову службу до досягнення ним 25 років. За інших обставин він може бути мобілізованим, досягнувши 18 років", – розповів адвокат.

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До речі, українці повинні оновити військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. У протилежному випадку їх можуть оштрафувати чи обмежити у праві керування транспортним засобом аж до оновлення даних.