Военный учет: могут ли исключить из него мужчину, который имеет язвенный колит

Юристы рассказали, что может решить военно-врачебная комиссия в отношении больного язвенным колитом. Ведь раньше мужчина считался ограниченно годным.

Юристы Юрий и Ольга Лещук ответили на вопрос украинца, который интересовался, что же решит ВВК, если раньше во время неустойчивой ремиссии его признали ограниченно годным, а сейчас у мужчины болезнь в стадии обострения.

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Мобилизуют ли мужчину с язвенным колитом

Украинец спросил юристов, могут ли его снять с воинского учета при диагнозе неспецифический язвенный колит, с преимущественным поражением нисходящего отдела ободочной кишки, хронически рецедивирующее течение, в стадии обострения, средней тяжести, с умеренной активностью, осложненный всевдополипозом ободочной кишки.

Также мужчина отметил, что он дважды проходил ВВК и его признали ограниченно годным.

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Юристы Юрий и Ольга Лещук рассказали, что диагноз гражданина относится к пункту "б" согласно статьей 52 "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

По словам специалистов, диагноз мужчины характеризуется признаками:

хронически рецидивирующее течение: соответствует определению пункта "б";

умеренная тяжесть и умеренная активность: не соответствует критериям тяжелых форм, указанных в пункте "а";

осложненный псевдополипозом: хотя является осложнением, это не подпадает под перечень тяжелых состояний пункта "а", таких как значительный упадок питания или другие серьезные осложнения.

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Итак, к сожалению ваше состояние будет классифицироваться по пункту "б"... Пункт "б" охватывает хронические рецидивирующие неспецифические язвенные колиты, включая болезнь Крона, за исключением тех случаев, что указаны в пункте "а",

– заявили юристы.

Стоит заметить, что пункт "б" предусматривает, что лицо пригодно к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.