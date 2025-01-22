В чем разница между правом на отсрочку и наличием отсрочки: в Сухопутных войсках рассказали

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Однако определенная категория граждан может получить отсрочку от призыва.

Офицер управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив объяснила, все ли граждане, которые имеют право на отсрочку, являются освобожденными от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KyivFM.

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Могут ли ТЦК мобилизовать человека с основаниями для отсрочки

По словам Натальи Киндратив, в случае, если человек имеет основания для получения отсрочки от мобилизации, он должен ее документально оформить. Тогда такое лицо может показать справку об отсрочке сотрудникам ТЦК и не будет подлежать мобилизации.

Если же такого подтверждения нет, ТЦК приходится проверять, действительно ли военнообязанный имеет право на отсрочку. Наталья также добавляет, что когда нет оформленной отсрочки, ТЦК и СП гораздо сложнее работать, потому что им нужно полностью выяснять всю ситуацию.

И это при условии, что человек показывает подтверждающие документы и идет на встречу. Есть люди, которые этого не делают и только когда проходят ВЛК или попадают на пункт отбора в часть, тогда начинают говорить, что у них есть основание (для отсрочки – 24 Канал),

– говорит Киндратив.

Она также отметила, что существуют случаи, когда мужчины жалуются, что их мобилизуют при наличии больных родственников. Однако, если за этими людьми могут ухаживать другие лица, согласно законодательству, мужчина подлежит мобилизации.

Такая же ситуация со студентами. Киндратив отмечает, что не все студенты имеют право на отсрочку и если человек имеет полное высшее образование и получает его во второй раз, его также могут мобилизовать.

Однако, определенная категория граждан может получить отсрочку от призыва. В частности, мобилизации не подлежат работники критических предприятий или государственных органов. Кроме этого, отсрочку также могут предоставить по семейным обстоятельствам.