Могут ли призвать в армию с "белым" билетом: объяснение

Из-за российского вторжения в Украине проходит общая мобилизация. Но есть некие категории лиц, освобожденные от службы в армии.

Могут ли призвать в армию с "белым" билетом

Одной из таких категорий явлются лица с "белым" билетом. Он выдается военно-врачебной комиссией (ВЛК) с определением категории годности лица к военной службе. Все чаще возникают вопросы, могут ли призвать в армию владельцев такого билета, поэтому мы рассказываем детали в материале.

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ВЛК определяются следующие категории ограниченности к службе:

Ограниченно годен к военной службе;

Непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

"белый" билет означает "категорию" годности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости лица. То есть это название военного билета для лиц, не пригодных к военной службе по состоянию здоровья и/или по другим причинам, не служивших в армии.

Впрочем, в условиях военного положения лица 1 и 2 категории могут служить и быть призванными во время мобилизации для службы в тылу. От мобилизации освобождаются только граждане, имеющие "белый" билет 3 категории.

Особенности состояния здоровья лиц, входящих в вышеупомянутые категории, учитываются во время призыва. Военно-врачебная комиссия отмечает какие виды службы и работы соответственно возрасту, специальности, болезни противопоказаны призывнику.

Согласно "Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденное приказом МОУ, лица 1 и 2 категории могут нести службу в:

частях (подразделениях) обеспечения

военных комиссариатах, учреждениях, организациях

учебных заведениях

При этом с "белым" билетом не могут призвать к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте или спецсооружениях.

К слову, владельцы "белого" билета 3 категории – "непригодны к военной службе с исключением из военного учета" – имеют возможность пересекать границу во время общей мобилизации.

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