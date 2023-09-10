Командование Медицинских сил ВСУ совместно с Минздравом, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписании болезней, состояний и недостатков, которые определяют степень годности военной службы. Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко рассказал, могут ли теперь мобилизовать лиц с хроническими болезнями.

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Они и раньше служили в армии

По словам Мирошниченко, даже до внесения изменений люди в расписание болезней люди с хроническими заболеваниями служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях.

Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах. Но есть немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях,

– объяснил Мирошниченко.

Он также добавил, что ранее занимал должность начмеда воинской части и неоднократно сталкивался с тем, что военные врачи во время обследования состояния здоровья призывника делали вывод – ограниченно пригодный, хотя соматически он был абсолютно здоров. По словам Мирошниченко, часто "ограниченно пригодные" могут выполнять свои обязанности не хуже его собратьев.

Он отметил, что с 2014 года в Украине очень много военных именно этой категории, имеющих колоссальный боевой опыт.

"Мы пытаемся сохранить этих людей в армии, чтобы они этот колоссальный уникальный опыт передавали молодым воинам. Конечно, повторюсь, если у него для этого хватает здоровья, его состояние не влияет на боеспособность подразделения", – резюмировал он.

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