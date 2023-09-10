Командование Медицинских сил ВСУ совместно с Минздравом, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписании болезней, состояний и недостатков, которые определяют степень годности военной службы. Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко рассказал, могут ли теперь мобилизовать лиц с хроническими болезнями.
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Они и раньше служили в армии
По словам Мирошниченко, даже до внесения изменений люди в расписание болезней люди с хроническими заболеваниями служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях.
Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах. Но есть немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях,
– объяснил Мирошниченко.
Он также добавил, что ранее занимал должность начмеда воинской части и неоднократно сталкивался с тем, что военные врачи во время обследования состояния здоровья призывника делали вывод – ограниченно пригодный, хотя соматически он был абсолютно здоров. По словам Мирошниченко, часто "ограниченно пригодные" могут выполнять свои обязанности не хуже его собратьев.
Он отметил, что с 2014 года в Украине очень много военных именно этой категории, имеющих колоссальный боевой опыт.
"Мы пытаемся сохранить этих людей в армии, чтобы они этот колоссальный уникальный опыт передавали молодым воинам. Конечно, повторюсь, если у него для этого хватает здоровья, его состояние не влияет на боеспособность подразделения", – резюмировал он.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает отмену отсрочки от призыва во время мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет. Если лицо является студентом колледжа, то он имеет право на отсрочку от призыва, несмотря на возраст, поскольку на сегодняшний день действующим законодательством Украины не установлены ограничения по возрасту или по количеству уже полученных образований для получения нового образования.
- Министерство обороны Украины внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Согласно им, расширили обязанности ВЛК. Юрист Владимир Романчук объяснил, что мужчина призывного возраста получил возможность подать комиссии медицинские документы о состоянии своего здоровья.
- На контрактную службу в Украине могут принять тех, кто не подлежит призыву по законодательству, однако есть определенные исключения. О них рассказал начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Роман Сушко. Сушко рассказал, что ТЦК не может мобилизовать лиц с инвалидностью. Однако, если они сами пожелают служить, их направляют на ВЛК. Тогда комиссия решает, может ли человек служить