Вручить повестку через родных: адвокаты объяснили, законно ли это

В Украине почти 15 месяцев продолжается военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В настоящее время мужчины от 18 до 60 лет получают повестки, однако вручить ее другим членам семьи военнообязанного не могут.

После вручения повестки мужчина должен явиться в ТЦК и СП. В территориальном центре комплектования военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию, где установят – пригоден ли он к службе.

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Можно ли вручить повестку родственникам военнообязанного

Адвокаты объясняют, что повестка – это документ, который выдается на имя конкретного лица и определяет его обязанность явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в установленное время. Кроме того, в повестке должен быть указан ее номер, наименование должности руководителя ТЦК, его подпись, инициалы и обязательно мокрая печать. Также в документе указывают дату вручения, адрес ТЦК и время, когда нужно появиться.

В сети в последнее время распространяется много информации, что повестки вроде бы смогут вручать членам семьи военнообязанного, однако такие действия – незаконны.

В настоящее время никакой нормой действующего законодательства, а также подзаконными нормативными правовыми актами не установлена возможность вручать повестку военнообязанному через его родственников,

– подчеркнули адвокаты.

Это связано с несколькими факторами, главным из которых является возможность отказаться от получения повестки. Да, мужчина в присутствии свидетелей может не брать повестку от представителя военкомата. В таком случае складывается акт отказа от получения повестки. Если такой акт не был составлен, а мужчина не подписал повестку, то он имеет законное право не явиться в ТЦК и СП.

Если вручить повестку родственникам военнообязанного, то:

военнообязанного будет невозможно привлечь к ответственности за неявку в военкомат, поскольку установить действительно ли повестка была передана ему невозможно.

членов семьи не могут привлечь к ответственности, если они откажутся получать повестку вместо военнообязанного.

Кроме того, в законодательстве Украины отсутствует механизм, обязывающий граждан, в случае получения повестки за другое лицо, известить его о вызове в военкомат.

Следовательно, военнообязанный должен лично получить повестку, мобилизационное распоряжение и поставить подпись о ее получении. Вручить повестку через сообщения в мессенджерах, типа вайбер, телеграмм или отправить ее SMS также не могут. Такие действия не утверждены законодательством, поэтому не имеют юридических последствий для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Что делать если предлагают расписаться вместо военнообязанного

Адвокат Виктория Кравченко заявила, что сейчас не существует механизма, который бы позволял вручить повестку любому члену семьи военнообязанного.

"Это документ, который выписывают на конкретное лицо, конкретному мужчине, и вот там внизу указана личная подпись гражданина. Внимание! Личная подпись гражданина, а не жены, матери, бабы, отца, сына, дочери, брата и так далее", - подчеркнула она.

Если же работники военкомата настаивают на вручении повестки и заставляют поставить подпись, то следует отмечать свои инициалы. Юристы отмечают, что нужно полностью написать фамилию и инициалы, а также указать – кто вы военнообязанный, за которого расписались и получили повестку.