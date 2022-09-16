Могут ли в Украине мобилизовать женщин-медиков: разъяснение юриста

С начала полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Как известно, призывают на военную службу и людей определенных профессий.

В этот перечень подпадают и медицинские работники, являющиеся военнообязанными или резервистами. Более подробное разъяснение о мобилизации медиков и о том, являются ли военнообязанными женщины-медики, рассказала адвокат, партнер юридической фирмы "STATUS" Юлия Николаевец.

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Мобилизация женщин-медиков

Еще в феврале Главнокомандующему ВСУ поручили обеспечить взятие женщин на воинский учет военнообязанных согласно перечню специальностей, необходимых армии. Медики так же в этом перечне, которые согласно законодательству могут быть мобилизованы на воинскую службу в военное время. Женщины – не исключение. На воинский учет принимают специалистов, которые:

имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности;

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Отметим, что список медицинских специальностей, необходимых Вооруженным Силам Украины, широк. В законодательстве говорится о специалистах по направлениям:

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия и прочее.

Какие медики призыву не подлежат

С 1 октября 2022 года женщины определенных профессий должны стать на воинский учет . Ежегодно до 1 марта при необходимости будут вносить изменения в перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. Он складывается на основе первоочередных потребностей в мобилизационных ресурсах.

Медики, вне зависимости от пола, могут избежать призыва на воинскую службу. В частности, это происходит по состоянию здоровья или если медицинское учреждение их забронировало. Среди других причин:

трое и более детей младше 18 лет;

самостоятельное воспитание ребенка (детей) младше 18 лет

воспитание ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

воспитание детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

постоянный уход за лицами, нуждающимися в нем.

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Призыву на воинскую службу во время мобилизации на особый период не подлежат также медицинские работники, которые:

получают профессиональное высшее и высшее образование, являются ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования;

являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести во время проведения АТО;

были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов, созданных в соответствии с законами Украины;

не были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов, но выполняли задачи АТО во взаимодействии с ними.

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