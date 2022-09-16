До цього переліку підпадають і медичні працівники, які є військовозобов'язаними або резервістами. Тож більш детальне роз'яснення про мобілізацію медиків та про те, чи є військовозобов'язаними жінки-медики, розповіла адвокат, партнер юридичної фірми "STATUS" Юлія Миколаєць.

До теми Є певний перелік спеціальностей, у яких є потреба, – Маляр про військовий облік жінок

Мобілізація жінок-медиків

Ще у лютому Головнокомандувачу ЗСУ доручили забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних згідно з переліком спеціальностей, необхідних армії. Медики – теж у цьому переліку, які згідно з законодавством можуть бути мобілізованими на військову службу у воєнний час. Жінки – не виняток. На військовий облік беруть спеціалісток, які:

мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю;

придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Зазначимо, що перелік медичних спеціальностей, потрібних Збройним Силам України, широкий. У законодавстві йдеться про фахівців з напрямків:

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія тощо.

Зверніть увагу! З 1 жовтня 2022 року жінки певних професій повинні стати на військовий облік. Щороку до 1 березня за необхідності будуть вносити зміни у перелік спеціальностей та професій, що споріднені з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Він складається з урахуванням першочергових потреб у мобілізаційних ресурсах.

Які медики призову не підлягають

Медики, незалежно від статі, можуть уникнути призову на військову службу. Зокрема, це відбувається по стану здоров'я, або якщо медична установа їх забронювала. Серед інших причин:

троє і більше дітей віком до 18 років;

самостійне виховування дитини (дітей) віком до 18 років

виховування дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

виховування дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

виховування дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

постійний догляд за особами, які його потребують.

Варте уваги Навіть до тих жінок, професії яких необхідні армії, має бути добровільний підхід, – Маляр

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також медичні працівники, які:

отримують фахову передвищу та вищу освіти, є асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

є науковими та науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

є педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки;

мають близьких родичів, які загинули чи пропали безвісти під час проведення АТО;

були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України;

не були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів, але виконували завдання АТО у взаємодії з ними.

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