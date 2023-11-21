Многие украинцы интересуются, можно ли отказаться от повестки с частично заполненными данными о личности. В ТЦК и СП разъяснили процесс.

Представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что военнообязанный не может отказаться от повестки, если его данные вносили в частично заполненный бланк.

Смотрите также Можно ли отказаться от повестки, выписанной без военнообязанного: ответившие в ТЦК

Почему нельзя отказаться от частично заполненной повестки

Роман Истомин объяснил, что образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его нужно заполнять от руки на месте или он должен быть весь напечатан. По его словам, для ускорения процедуры часть данных может быть вписана в бланк повестки заранее.

Например, название ТЦК и СП или его отдела, от которого ведется оповещение, и куда вызывается гражданин для уточнения военно-учетных данных, могут печатать вместе с самим бланком.

Также в повестке могут быть указаны данные должности, военного звания и фамилии начальника ТЦК. Там может быть даже номер и дата распоряжения начальника ТЦК, согласно которому осуществляется уведомление.

Повестка вручается уполномоченным лицом, назначаемым приказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходит с печатью в кармане, чтобы вручить кому-то повестку,

– сказал Роман Истомин.

Если некоторые данные вносили в повестку в отсутствие получателя

По словам Истомина, в ТЦК и СП есть информация о состоящем на учете человеке, в частности адрес.

Поэтому вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а затем его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в военкомат для уточнения своих военно-учетных данных.