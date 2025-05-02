Может ли вероисповедание освободить от мобилизации: объяснение Верховного суда

Во время военного положения в Украине вероисповедание не освобождает граждан от обязанности проходить военную службу. Это в частности касается Свидетелей Иеговы.

В мирный период для лиц, религиозные убеждения которых запрещают участвовать в вооруженных силах, предусмотрена альтернативная служба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховный суд Украины.

Смотрите также Какой должна быть правильная повестка в ТЦК: основные требования

Может ли вероисповедание освободить от мобилизации

В условиях войны и мобилизации обязанность защищать государство возлагается на всех граждан без исключения, независимо от религиозной принадлежности.

Такое разъяснение предоставил Верховный суд Украины, ссылаясь на решение Кассационного уголовного суда по делу № 573/406/24.

В этом уголовном производстве суды низших инстанций признали мужчину виновным в том, что он без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования после получения повестки. Его приговорили к трем годам лишения свободы по статье 336 УК Украины – уклонение от мобилизации в период военного положения или во время особого периода.

Защита подала кассационную жалобу, в которой отметила, что обвиняемый является Свидетелем Иеговы, а его "глубокие религиозные убеждения" не позволяют ему проходить любой вид военной службы, поэтому его не следует привлекать к уголовной ответственности.

Кассационный суд не принял эти доводы, оставив приговоры предыдущих инстанций без изменений.

Во время боевых действий и мобилизации обязанность защиты государства возлагается на всех граждан независимо от их вероисповедания,

– подчеркнул Верховный суд.

Также ВСУ отметил, что не рассматривал решения Европейского суда по правам человека об отказе от военной службы по религиозным причинам, поскольку ни одно из них не касается обстоятельств полномасштабной войны, которую сейчас переживает Украина.

К тому же, практика ЕСПЧ касается срочной службы в мирное время, а не мобилизации в военный период.