Нормальной жизни не будет, – нардеп о важности мобилизации

В Украине официально был принят новый законопроект о мобилизации. Это привело к оживленной дискуссии, критике и обсуждению в обществе. Не все понимают, сколь важен был этот шаг.

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала объяснил, что этот обновленный закон нужно было принять еще быстрее. Сейчас необходимо догнать потерянное время и помочь военным на фронте.

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Важно помочь ВСУ

Обновленный законопроект о мобилизации вызвал бурную реакцию у общества. Хотя он был и критически важен, чтобы изменить ситуацию в поле боя. Однако люди не очень довольны даже тем фактом, что им придется обновлять свои данные в центрах территориального комплектования.

Противник имеет очень серьезный потенциал и для проведения необходимых операций необходимо постоянно обновлять личный состав. Каждую наступательную или оборонительную операцию только на начальном этапе проводят эти силы, вступивших в первый бой. Это процесс и многие не хотят о нем слышать,

– подчеркнул Роман Костенко.

В самом деле, при разработке процесса мобилизации необходимо учитывать многое. Но этот процесс должен был состояться гораздо древнее, фактически мобилизация была провалена. Но она все-таки проходила.

В Украине был закон о мобилизации, однако им правильно не смогли воспользоваться. Сейчас все это пытаются поправить. Нардеп также добавил, что новый принятый закон исключительно об учете граждан. То есть чтобы было понятно, кто эти граждане по специальности, они не находятся и где их найти.

Сможем ли мы исправить ситуацию? У нас нет иного выбора. Мы должны сейчас информационно мотивировать наших граждан и объяснить им, что не будет нормальной жизни, если сюда придет враг. Теперь у нас будет техника и оружие, мы научим вас и вы должны подставить плечо нашим защитникам. Поражение будет всеобщее. Если мы проигрываем, Россия принесет сюда все, что принесла в Бучу и Ирпень,

– объяснил Костенко.

Именно поэтому власти сейчас должны максимально прозрачно общаться с гражданами., мотивируя их идти на службу в Вооруженные силы Украины. Одержать победу можно будет только вместе.

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