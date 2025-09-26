Подробнее о мобилизационных мероприятиях в октябре 205 года рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кого не мобилизуют в армию в течение октября?
Определенные категории лиц могут быть освобождены от прохождения военной службы по состоянию здоровья, семейные обстоятельства или особенности профессиональной деятельности или обучения.
В частности, в октябре 2025 года, как и в сентябре, от призыва освобождаются:
- лица, признаны военно-врачебной комиссией непригодными к службе по состоянию здоровья в соответствии с перечнем болезней, утвержденного приказом Минобороны №402;
- граждане с официально установленной инвалидностью любой группы;
- родители или опекуны трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- лица, которые воспитывают детей, оставшихся без родителей;
- те, кто ухаживает за родителями с инвалидностью I или II группы, или за супругами с любой группой инвалидности;
- родители детей до 18 лет с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I-II групп;
- лица, которые постоянно заботятся о родственниках, неспособных к самообслуживанию;
- родственники погибших военнослужащих, которые выполняли боевые задачи;
- работники критически важных отраслей, которые получили бронирование от органов власти;
- студенты дневной или дуальной формы обучения в высших учебных заведениях, если они получают образование высшего уровня, чем уже имеют;
- лица, освобожденные из плена;
- люди с инвалидностью;
- некоторые другие категории, определенные законодательством.
Главные новости о мобилизации за последнее время
- Военнослужащие, которые отслужили длительное время, имеют право на различные выплаты и компенсации, которые помогают им адаптироваться к гражданской жизни.
- Юристы отмечают, что уклонение от мобилизации классифицируется как нетяжкое преступление с пятилетним сроком давности. Если за этот период приговор суда не вступил в силу, лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности.
- Согласно решению Кабмина, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не стоят на воинском учете, будут автоматически зачислены в него. За нарушение предусмотрены штрафы от 17 000 до 25 500 гривен.
- Процесс привлечения рекрутов в армию проходит в несколько этапов. Новобранцев после мобилизации сначала направляют в учебные центры, где проводят медицинский осмотр и подготовку к службе.
- Только после этого их распределяют в подразделения, которые нуждаются в усилении. Законодательство четко запрещает отправлять мобилизованных на передовую без предварительной подготовки, которая включает получение военной специальности и базовых боевых навыков.