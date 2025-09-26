Подробнее о мобилизационных мероприятиях в октябре 205 года рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кого не мобилизуют в армию в течение октября?

Определенные категории лиц могут быть освобождены от прохождения военной службы по состоянию здоровья, семейные обстоятельства или особенности профессиональной деятельности или обучения.

В частности, в октябре 2025 года, как и в сентябре, от призыва освобождаются:

лица, признаны военно-врачебной комиссией непригодными к службе по состоянию здоровья в соответствии с перечнем болезней, утвержденного приказом Минобороны №402;

граждане с официально установленной инвалидностью любой группы;

родители или опекуны трех и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, которые воспитывают детей, оставшихся без родителей;

те, кто ухаживает за родителями с инвалидностью I или II группы, или за супругами с любой группой инвалидности;

родители детей до 18 лет с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I-II групп;

лица, которые постоянно заботятся о родственниках, неспособных к самообслуживанию;

родственники погибших военнослужащих, которые выполняли боевые задачи;

работники критически важных отраслей, которые получили бронирование от органов власти;

студенты дневной или дуальной формы обучения в высших учебных заведениях, если они получают образование высшего уровня, чем уже имеют;

лица, освобожденные из плена;

люди с инвалидностью;

некоторые другие категории, определенные законодательством.

