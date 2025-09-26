Детальніше про мобілізаційні заходи у жовтні 205 року розповідає 24 Канал із посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кого не мобілізують до війська упродовж жовтня?

Певні категорії осіб можуть бути звільнені від проходження військової служби через стан здоров'я, сімейні обставини чи особливості професійної діяльності або навчання.

Зокрема, у жовтні 2025 року, як і у вересні, від призову звільняються:

особи, визнані військово-лікарською комісією непридатними до служби за станом здоров'я відповідно до переліку хвороб, затвердженого наказом Міноборони №402;

громадяни з офіційно встановленою інвалідністю будь-якої групи;

батьки або опікуни трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, які виховують дітей, що залишилися без батьків;

ті, хто доглядає за батьками з інвалідністю I чи II групи, або за подружжям із будь-якою групою інвалідності;

батьки дітей до 18 років з інвалідністю або повнолітніх дітей з інвалідністю I-II груп;

особи, які постійно піклуються про родичів, нездатних до самообслуговування;

родичі загиблих військовослужбовців, які виконували бойові завдання;

працівники критично важливих галузей, які отримали бронювання від органів влади;

студенти денної чи дуальної форми навчання у вищих навчальних закладах, якщо вони здобувають освіту вищого рівня, ніж уже мають;

особи, звільнені з полону;

люди з інвалідністю;

деякі інші категорії, визначені законодавством.

