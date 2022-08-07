Повестка может быть выписана в любом месте: в центре комплектования опровергли миф
Источник:hromadske
В Украине объявлено военное положение, а следовательно, продолжается и всеобщая мобилизация. За 5 месяцев после начала полномасштабной войны сформировался миф о вручении повесток где угодно.
Опровержение популярного мифа о вручении повесток
Стоит отметить, что повестки не всегда означают призыв на службу, впрочем, многие люди воспринимают это за наказание и просто боятся выходить на улицу. Полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий ТЦК в Киеве, рассказал, может ли повестка быть выписана в любом месте.
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По его словам, повестку можно вручать в любом месте, если это не запрещено законом. Как правило, повестку вручают для того, чтобы упорядочить учет.
Он подчеркнул, что многие люди, приехавшие из других местностей, меняют место жительства без уведомления территориальных центров, и если человеку вручают повестку – это не значит, что он придет и его сразу отправят служить. Это значит, что нужно проверить данные. Тем более, раз в пять лет военнообязанный должен прибывать в ТЦК и проходить медицинскую комиссию, но 99% этого не делают.
Повестка должна быть выписана именно в центре комплектования – нет
Нередко юристы уверяют, что выдача повестки на улице случайному человеку незаконна, поскольку повестка должна быть выписана именно в центре комплектования. Однако, как отметил Тригуб, юристы трактуют, наверное, неправильно.
Повестка может быть выписана в любом месте уполномоченным лицом. Если лицо нарушает закон, каким образом его пригласить в территориальный центр?
– подчеркнул он.
В качестве примера привел ситуацию, когда человек находится в Дарницком районе, хотя приехал 10 лет назад из Днепропетровской области, здесь работает, но не стал на учет. В таком случае полицейский просит у человека документ, удостоверяющий личность, и на основании этого документа человеку выписывают повестку и приглашают в терцентр.
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