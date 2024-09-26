Мобилизация в Украине: могут ли военные поехать в отпуск за границу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Стало известно, могут ли наши военные поехать в отпуск за границу.

Решение о предоставлении возможности провести отпуск за границей принимается в каждом случае индивидуально. Для этого необходимы определенные вещи.

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Как получить отпуск

Военные имеют 30 суток основного отпуска в год. Частями – по 15 дней. При этом по два дня дается на дорогу туда и обратно.

Для того, чтобы получить возможность провести отпуск за границей нужно написать рапорт, в котором нужно определить причины возникновения такой потребности. Ее нужно отдать непосредственному командиру. Если подписали, рапорт идет дальше по инстанции, к командиру батальона. После этого необходимо оформить документы в кадровую часть, получить копию приказа и отпускные и – в дорогу.

Для отпуска за границей военнослужащему нужен такой пакет документов:

загранпаспорт;

военный билет;

отпускной билет, в котором указана информация об отпуске за границей;

выписка из приказа, где указано место проведения отпуска и информация о наличии разрешения на выезд за границу.

Впрочем, указанное место проведения отпуска – это формальность.

В то же время если военный захочет остаться, вернуть его невозможно. Военный аналитик, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, что это – самовольное оставление части, потом уже квалифицируется как дезертирство, возбуждается уголовное дело.

Но если военный действительно решил не возвращаться, то в ответ на запрос экстрадиции он подаст заявление на политическое убежище, "потому что против войны". И европейские суды с вероятностью 99,9% его удовлетворят, особенно в странах к западу от Польши,

– сказал он.

Единственное, что теряет такой человек – это возможность вернуться в Украину, потому что здесь он будет преступником в розыске.